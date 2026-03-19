Рязанским УК выдали предписания за уборку снега и содержание крыш

Госжилинспекция Рязанской области провела серию проверок и выдала трем управляющим организациям предписания и предостережения за ненадлежащее содержание домов и территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ООО «РГО» предписано устранить нарушения, выявленные в ходе инспекционного визита к дому № 46 на улице Островского. ООО «УК на Маяковского» выполнила работы по уборке снега и наледи с придомовой территории после предостережения ведомства. А ООО «Молодежный» предписано провести текущий ремонт кровельного покрытия дома № 21, корпус 2, по улице Станкозаводской.

Фото: госжилинспекция по Рязанской области.