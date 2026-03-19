Студенческим семьям начнут выплачивать по 200 тысяч рублей при рождении ребенка

С 2026 года меры поддержки семей дополнят единовременной выплатой при рождении ребенка в студенческой семье. Ее размер составит не менее 200 тысяч рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Семья». Об этом передает пресс-служба правительства.

Голикова отметила, что новая мера должна поддержать молодых родителей, которые совмещают учебу с рождением и воспитанием детей.

Кроме того, в 2025 году в российских вузах создали 258 комнат матери и ребенка. По данным правительства, это помогает молодым семьям, матерям и отцам с детьми продолжать обучение и получать профессию.