Стоматологи поликлиники № 2 спасли пациенту зубы мудрости, несмотря на сложную анатомию

В Городскую поликлинику № 2 обратился мужчина с сильной болью в области зубов мудрости. Врачи диагностировали запущенное воспаление и разрушение коронок. Ситуация осложнялась необычным строением корней: они оказались изогнутыми и разветвленными, что часто требует особого подхода. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Благодаря профессионализму хирургов-стоматологов вмешательство прошло успешно. Медики применили специальные методики, чтобы аккуратно справиться с кривыми корневыми каналами и сохранить здоровье челюсти пациента.

Как отметили в поликлинике, таких проблем можно было бы избежать при своевременных осмотрах, ведь зубы мудрости расположены в глубине челюсти и требуют особого ухода.

Фото: городская поликлиника № 2.