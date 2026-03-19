Статистика ВТБ: в феврале жители ЦФО увеличили свои сбережения на 17 млрд рублей

По итогам февраля объем средств на депозитах и накопительных счетах жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) вырос на 17 млрд рублей (+2%), до 1,1 трлн рублей. Опережающую динамику демонстрируют накопления жителей Воронежской и Ярославской областей. Такова статистика ВТБ.

По стране в целом общерыночный объем пассивов в феврале тоже увеличился на 2% (+1,3 трлн рублей). Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн рублей. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в российской валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений россиян превысил 62,5 трлн, прибавив 2% (+1,2 трлн рублей).

По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост — ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов.

«Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить. Тем не менее, темпы роста замедляются — ожидаем прирост до 10% к концу года. В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты», — прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.