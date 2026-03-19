Стал известен график выездной вакцинации животных против бешенства в Рязанской области
В Касимовском муниципальном округе с 1 по 29 апреля пройдет выездная вакцинация мелких домашних животных против бешенства. Привить питомцев можно будет в разных микрорайонах и населенных пунктах по утвержденному графику. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «Касимовская ветеринарная станция».

Первый выезд состоится 1 апреля с 09:00 до 10:00 в микрорайоне Сиверка у остановки магазина «Кристалл». На следующий день, 2 апреля, с 10:15 до 11:15 прививки будут делать в микрорайоне Затон на конечной остановке.

Несколько точек работают 8 апреля: с 09:00 до 10:00 в микрорайоне Приокский у магазина «Магнит косметик», с 10:15 до 11:15 в микрорайоне Новостройка у гостиницы, а также с 09:00 до 12:00 в деревне Ананьино. 15 апреля в микрорайоне 50 лет СССР вакцинация пройдет у магазина «Полтинник» (09:00-10:30) и у остановки школа-интернат (10:30-11:30). 20 апреля с 09:00 до 13:00 привить животных можно в Булгаковской администрации (Ахматовское ТО). Последние выезды запланированы на 22 апреля в микрорайоне Чижова у магазинов «Красное-Белое» (09:00-10:00) и «Восток» (10:15-10:45), а также 29 апреля с 09:00 до 10:00 в микрорайоне Фабрика у магазина «Наш Дом».