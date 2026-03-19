Скончался 88-летний актер Том Джорджсон

Причины его смерти пока не разглашаются. Джорджсон прославился ролями в «Докторе Кто», «Чисто английских убийствах» и «Пуаро». Он родился в Ливерпуле, начал карьеру на телевидении в 1980—1990-х годах. Среди значимых работ — фильмы «Парни на обочине» и «Между строк». В последние годы активно снимался в сериалах, включая «Войну Фойла».

Британский актер Том Джорджсон умер в 88 лет, прославившись ролями в сериалах на «Би-би-си». Об этом сообщила газета Daily Mail, передают «Известия».

Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net.