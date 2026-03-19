Школы Рязанской области получили 47 новых автобусов в 2025 году

В Рязанской области успешно организован подвоз школьников, обеспечивая безопасные и комфортные условия для их ежедневных поездок в учебные заведения. Отмечается, что более 350 сертифицированных автобусов ежедневно перевозят свыше 8 тысяч детей по 460 маршрутам — от дома до школы и обратно. За последние 4,5 года парк школьных автобусов был значительно обновлён: приобретено более 250 новых машин, что составляет более 65% всего автопарка. В прошлом году благодаря областному и федеральному бюджету школы региона получили 47 новых автобусов, которые соответствуют всем требованиям ГОСТ. Новые машины оснащены системами «ГЛОНАСС» и тахографами.

Об этом сообщили в пресс-службе министерство образования Рязанской области.

