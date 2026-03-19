С начала года из Рязанской области выдворили 9 иностранцев-нарушителей

Основаниями для высылки стали несоблюдение правил въезда в РФ либо нарушение режима пребывания или проживания в стране. Полномочиями по исполнению таких постановлений наделены судебные приставы.

Региональные приставы принудительно выслали за пределы России девять иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Все решения о выдворении приняты судами с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Рязанской области.

