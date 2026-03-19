Рязанские предприятия призвали снизить выбросы из-за неблагоприятной погоды

Со ссылкой на данные ЦГМС отмечается, что с 18:00 19 марта до 23:00 19 марта в поселениях на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. «Предприятиям, расположенным на территории Рязанской области, необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий», — отметили в минприроды.

