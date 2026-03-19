Рязанцев предупредили о мошеннических звонках от имени администрации

«Аферисты убеждают, что человеку положена медаль и денежная выплата, а затем вымогают данные документов. Подобные звонки являются мошенническими действиями с целью получения денег рязанцев. Администрация города настоятельно рекомендует не вступать в диалог с мошенниками, уточнять положенные выплаты в министерстве труда и социальной защиты Рязанской области и управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации», — сказано в сообщении.