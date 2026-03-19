Рязанцам напомнили о важности вакцинации от пневмококковой инфекции

Рязанцам напомнили о важности своевременной вакцинации от пневмококковой инфекции. Сюжет по теме опубликовала ГТРК «Ока».

В эфире отметили, что в регионе пациентам в рамках национального календаря прививок ставят вакцину «Пневмовакс-23». Она включает в себя 23 серотипа пневмококковой инфекции. В сюжете объяснили, что данную вакцину необходимо хранить в ампулах в специальном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов.

«Особенно необходимо прививаться лицам, которые страдают хроническими заболеваниями. В первую очередь это болезни легочной системы — хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, хронический бронхит. Кроме того, лица, которые страдают болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, то есть они наиболее уязвимая категория», — сообщила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи горбольницы № 11 Ольга Селявина.

Также в сюжете уточнили, что пульмонологи зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией в текущем сезоне. Кроме того, среди осложнений пневмококковой инфекции — хронический и острый гнойный синусит, отит, перикардит.

Кроме того, в эфире объяснили, что прививку от пневмококковой инфекции рекомендуется совмещать с вакциной от гриппа, а ревакцинацию проводить через пять лет.

Фото: кадры из сюжета ГТРК «Ока».