Рязанцам напомнили о важности вакцинации от пневмококковой инфекции

Рязанцам напомнили о важности своевременной вакцинации от пневмококковой инфекции. Сюжет по теме опубликовала ГТРК «Ока».
В эфире отметили, что в регионе пациентам в рамках национального календаря прививок ставят вакцину «Пневмовакс-23». Она включает в себя 23 серотипа пневмококковой инфекции. В сюжете объяснили, что данную вакцину необходимо хранить в ампулах в специальном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов.
«Особенно необходимо прививаться лицам, которые страдают хроническими заболеваниями. В первую очередь это болезни легочной системы — хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, хронический бронхит. Кроме того, лица, которые страдают болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, то есть они наиболее уязвимая категория», — сообщила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи горбольницы № 11 Ольга Селявина.
Также в сюжете уточнили, что пульмонологи зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией в текущем сезоне. Кроме того, среди осложнений пневмококковой инфекции — хронический и острый гнойный синусит, отит, перикардит.
Кроме того, в эфире объяснили, что прививку от пневмококковой инфекции рекомендуется совмещать с вакциной от гриппа, а ревакцинацию проводить через пять лет.
