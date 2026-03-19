Россиянам назвали продукты, которые подорожают с мая

С 1 мая 2026 года творожные и сметанные продукты, мороженое, муссы и другие товары, содержащие заменители молочного жира, будут облагаться стандартной ставкой НДС в размере 22%. Это изменение приведет к отмене льготной ставки в 10%, сообщает «Парламентская газета». К изменениям в налогообложении относятся широкий ассортимент продуктов, включая желе, соусы, пудинги, пасты и суфле, а также сгущенное молоко с заменителями молочного жира. В то же время натуральные молочные продукты, такие как молоко, кефир, сметана, сыры и масло без заменителей, сохранят льготную ставку НДС в 10%.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко пояснила, что разница в налогообложении между товарами с растительными жирами и натуральными аналогами составит 12 процентных пунктов. Потребителей призвали готовиться к повышению цен на продукты с заменителями жира.