Россиян призвали не брать отпуск в мае

Эксперты заявили, что в мае много праздничных дней, что негативно повлияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка. Наиболее выгодные для отпуска месяцы — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

