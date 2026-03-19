Россиян предупредили о штрафах за неправильное сжигание мусора на участке

Юрист Илья Русяев предупредил, что российские дачники могут получить штраф до 50 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора на участке, если из-за нарушения произошёл пожар, пострадали люди или чужое имущество. Отмечается что за простое нарушение требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если огонь перекидывается на лесные насаждения, штраф может составить от 15 тысяч до 60 тысяч рублей.

Об этом пишет РИА Новости.

