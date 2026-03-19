Россиян предупредили о магнитной буре, которая может продлиться около шести дней

Вечером 19 марта на Земле начнется сильная магнитная буря, которая может продлиться около шести дней. Отмечается, что самые сильные проявления бурь ожидаются с 19 по 21 марта. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщают, что во время бурь могут появиться полярные сияния даже на широтах 50-55 градусов. Первые из них могут быть видны уже сегодня ночью. Также стоит отметить, что 16 марта на Солнце произошла сильная вспышка, которая может усилить влияние магнитной бури на Земле.

Фото: Институт космических исследований (ИКИ) РАН.