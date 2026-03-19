Российские кинотеатры не будут показывать зарубежные фильмы на майские праздники

С 1 по 10 мая российские кинотеатры вновь приостанавливают демонстрацию иностранных фильмов в формате предсеансного обслуживания. В 2026 году в число таких картин вошли байопик «Майкл» Антуана Фукуа о жизни Майкла Джексона и продолжение драмеди «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.

Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Инициатива проводится уже третий год подряд. В этот период российские кинопоказчики не будут показывать релизы зарубежных фильмов, премьеры которых совпадают с мировыми.

Цель акции — сосредоточить внимание зрителей на официальных российских показах и исключить неофициальные премьеры.