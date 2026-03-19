Рослесхоз потребовал от Рязанской области обновить данные о лесах

Рязанская область вошла в число регионов ЦФО, где во ФГИС Лесного комплекса пока не хватает части данных. Об этом сообщили на круглом столе в Калужской области, посвященном работе системы, передает пресс-служба Рослесхоза. По данным ведомства, в регионе не загрузили границы лесничеств, лесные участки или лесохозяйственные регламенты. Кроме того, области предстоит завершить загрузку повыдельной сети.

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков призвал регионы ускорить эту работу, особенно в части границ лесничеств. Он напомнил, что лесопользование ведут в границах ЕГРН, поэтому все сведения должны совпадать с данными единого госреестра недвижимости.