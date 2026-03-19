РИА Новости: школьникам начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья»

В российских школах с 1 сентября для учеников 1-4 классов может появиться внеурочный курс «Моя семья». Учебные пособия для него уже включили в федеральный перечень учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Как рассказала автор-разработчик курса Татьяна Поликарпова, занятия будут проходить в формате дополнительного урока. По ее словам, темы в программе рассчитаны примерно по одной на месяц.

В министерстве уточнили, что курс не станет обязательным. Школы смогут вводить его по своему усмотрению, в том числе с учетом запросов родителей.

Для первоклассников основной темой станет любовь. Ученикам расскажут, как семья помогает ребенку жить в обществе, любить близких, соотечественников и Родину.

Во втором классе курс посвятят традиционным духовно-нравственным ценностям России. В числе тем — крепкая семья, ценность жизни, любовь к Родине, историческая память, достоинство и свобода.

Пособие для третьего класса сосредоточат на добродетелях, которые формируются в семье.

В четвертом классе школьникам будут рассказывать об отношениях между взрослыми и детьми и готовить их к подростковому возрасту.