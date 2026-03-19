Путин сообщил о росте числа коррупционных преступлений в России

Число коррупционных преступлений в России в 2025 году выросло на 12,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По его словам, в прошлом году прокуратура проделала большую работу по пресечению коррупции. Президент подчеркнул, что ни должность, ни статус, ни прежние заслуги не могут оправдывать нарушение закона.

Также Путин призвал внимательно следить за выделением компенсаций и выплат жителям приграничных территорий, пострадавшим от атак ВСУ. Отдельное внимание, по его словам, прокуроры должны уделять обращениям участников СВО и членов их семей.

Путин также заявил о необходимости убирать избыточные барьеры, которые мешают бизнесу, следить за соблюдением законодательства на предприятиях ОПК и жестко реагировать на попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, в том числе с помощью информационных технологий.

