Перед судом предстанут работники одной из организаций в ИП «Рязанский»

По версии следствия, в конце ноября 2025 года 37-летний и 28-летний обвиняемые, работая в одной из организаций в индустриальном парке «Рязанский» в селе Тюшево Рязанского округа, украли товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 46 тысяч рублей. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры 19 марта.

