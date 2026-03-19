Осужденная из Скопина написала книгу о жизни в исправительном центре

Осужденная в исправительном центре № 1 в Скопине, Элла Башлаева, написала книгу о своем жизненном пути и преодолении трудностей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.

Отмечается, что Элла была осуждена в 2016 году за контрабанду наркотиков. Девушка зарекомендовала себя с положительной стороны, и после девяти лет лишения свободы ей изменили меру наказания на принудительные работы.

На данный момент она работает слесарем на заводе. В своей книге девушка делится мыслями о том, как изменилась ее жизнь после прибытия в исправительный центр. Она отмечает, что возможность проводить время с родными и заниматься творчеством помогли ей обрести надежду и силы.

Элла также познакомилась со своим мужем в исправительном центре.