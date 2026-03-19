Несколько улиц в Рязани остались без света

В 21:35 19 марта из-за «технологического нарушения» отключился свет по следующим адресам: улица Гоголя, дома № 13, 16а, 17; улица Полетаева, дома № 1/14, 3, 5, 5 корпус 1, 7/11; улица Толстого, дома № 2/22, 4/19. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.