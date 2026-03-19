Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников

Согласно плану, доля учеников 1-4-х классов, посещающих группы продленного дня в российских школах, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Отмечается, что в начале прошлого учебного года занятия в ГПД посещали 16,48 процента детей, в стране действовали более 49 тысяч групп.