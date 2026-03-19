Малый и средний бизнес хотят перевести на упрощенный бухучет и ежемесячную уплату НДФЛ

В России предложили упростить ведение бухгалтерии для малых и средних предприятий. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передала «Газета.Ru». По его словам, основная цель — избавить предпринимателей от «бюрократического прессинга». Так, инициатива подразумевает: переход на ежемесячную уплату НДФЛ вместо двухразовой; увеличение сроков сдачи отчетности в Соцфонд, отказ от практически ежедневного информирования ведомства; доработку интерфейсов личных кабинетов на сайтах ФНС и СФР; внедрение упрощенной формы ведения бухгалтерии для всех малых и средних предприятий независимо от их оборота и размера.