Краснодарец украл из магазинов в Рязани игровые приставки и фотоаппараты

Краснодарец украл из магазинов бытовой техники в Рязани игровые приставки и цифровые фотоаппараты. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В полицию поступили сведения о кражах из магазинов бытовой техники на окраине Рязани. Оперативники уголовного розыска опросили сотрудников и получили описание внешности мужчины, который показался работникам подозрительным.
Полицейские узнали 42-летнего жителя Краснодарского края. Ранее его судили за кражи, разбой и наркопреступление. В прошлом году рецидивист освободился из тюрьмы, где всего провел более 10 лет.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. По предварительной информации МВД, 42-летний рецидивист после освобождения часто переезжал и остановился в Рязани. Арендовал жилье и «начал специально обходить магазины бытовой техники в поисках удобного момента для кражи». Похищенное он продавал случайным знакомым.
Возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.