Инвестиционные возможности Рязанской области обновлены на Инвесткарте РФ

Для удобства инвесторов в России действует единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории всей страны — Инвестиционная карта РФ , на которой, в том числе, представлены актуальные данные о свободных земельных участках и инвестпредложениях нашего региона, подготовленные, в том числе, при участии муниципальных инвеступолномоченных.

Таким образом на сегодняшний день на карту занесено 165 свободных инвестиционных площадок рязанского региона. Из них — 148 земельных участков и 17 зданий и сооружений. На некоторых площадках действует преференциальный режим, есть территория опережающего социально-экономического развития, технопарки, представлены и готовые инвестиционные предложения.

Все занесенные на федеральную инвестиционную карту участки имеют описание: тип площадки, вид разрешенного использования, стоимость, категория земель, допустимый класс опасности проекта, меры поддержки, льготы, налоговые ставки, детали техприсоединения и другие параметры. С минимальными усилиями инвестор может выбрать оптимальный для себя вариант. В свою очередь Корпорация развития Рязанской области в режиме «одного окна» готова оказать содействие в его реализации.