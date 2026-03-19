Интернет-зависимыми себя считают 49% рязанцев — опрос

Согласно данным опроса, 15% рязанцев заявили о своей интернет-зависимости. 34% скорее согласны с этим утверждением. 51% зависимость отрицают: 35% — скорее не согласны, а 16% категорически отвергают это. Отмечается, что чаще других о зависимости сообщают жители до 35 лет (52% опрошенных). Среди рязанцев старше 45 лет положительно ответили 39%. Опрошенные с высшим образованием ощущают себя зависимыми чаще людей со средним профессиональным образованием.

Соответствующую информацию 19 марта предоставили в SuperJob.

Как заявили в SuperJob, цифровой детокс устраивают 42% рязанцев. Причем 19% утверждают, что делают это ежедневно. Еще 7% — несколько раз в неделю, 10% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.

Сказано, что большинство экономически активных горожан (58%) не ограничивают себя в использовании цифровых устройств.