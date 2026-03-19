Граффити с противоправным содержанием заметили у школы № 72 и библиотеки в Рязани

Житель Рязани обратил внимание на большое количество странной настенной живописи и объявлений с противоправным содержанием вблизи социальных учреждений. По его словам, надписи с сомнительными предложениями появились прямо под камерами видеонаблюдения у школы № 72, а также на задней стене библиотеки № 12. «Причем опять удивляет наличие подобной рекламы прямо под несколькими камерами видеонаблюдения (парочку можно увидеть и на последнем фото)», — поделился наблюдатель.

Он также отметил, что некоторые стены уже не раз закрашивали, но проблему это не решило — надписи появляются снова. Горожанин призвал коммунальщиков и полицию активнее бороться с теми, кто портит городские поверхности: использовать записи камер и привлекать участковых для поиска нарушителей.

Фото: «Рязанский комментатор».