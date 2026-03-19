Forbes: РКН перестал полностью справляться с блокировками

По словам источника, некоторые ранее заблокированные ресурсы периодически становятся доступными. Журналисты Forbes выяснили, что пользователи смогли получить доступ к WhatsApp. Также источник Forbes, работающий в магистральном операторе, считает, что у Роскомнадзора не хватает ресурсов для полной блокировки запрещенных ресурсов. Еще он отметил, что система ТСПУ, фильтрующая трафик, имеет ограниченную пропускную способность.

РКН перестал полностью справляться с блокировками. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов фиксированной связи, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам источника, некоторые ранее заблокированные ресурсы периодически становятся доступными. Журналисты Forbes выяснили, что пользователи смогли получить доступ к WhatsApp.

Также источник Forbes, работающий в магистральном операторе, считает, что у Роскомнадзора не хватает ресурсов для полной блокировки запрещенных ресурсов. Еще он отметил, что система ТСПУ, фильтрующая трафик, имеет ограниченную пропускную способность.

Эксперты полагают, что перегрузка ТСПУ вызвана не только блокировкой Telegram, но и активным использованием его прокси-сервера MTProxy, создающего большой объем «мусорного» трафика.

Ранее в РКН сообщили, что Telegram все еще нарушает российское законодательство.