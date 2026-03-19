Энергетики Рязанской области подготовились к паводку

Для дежурства в пунктах риска установили семь резервных источников электроэнергии мощностью 0,6 МВт и готовы задействовать 52 устройства общей мощностью 1,5 МВт. 44 бригады, включая 185 энергетиков, 112 единиц спецтехники и три плавсредства, готовы оперативно реагировать на паводки. Ведется постоянный мониторинг погоды.

Энергетики провели комплекс мер для стабильной работы оборудования и электроснабжения потребителей в период половодья и усилили контроль за объектами в зонах подтопления. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

Фото: «ЖКХИНФО | 62».