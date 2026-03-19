Энергетики «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях МЧС в Рязанской области

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» приняли участие во Всероссийских командно-штабных учениях регионального МЧС по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров на территории Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Учения проходили в два этапа, их главная цель — повышение слаженности взаимодействия организаций, оценка работы дежурных служб и штабов различного уровня, проверка готовности сил и средств.

В практической части мероприятия участвовала бригада Рязанского района электрических сетей. На смотре был представлен бригадный автомобиль.

По оценке специалистов, начало половодья в Рязанской области предполагается во второй декаде марта. Энергетики «Рязаньэнерго» заблаговременно выполнили комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения стабильной работы энергооборудования и надежного электроснабжения потребителей в паводковый период: усилили контроль за энергообъектами, расположенными в зонах возможного подтопления. Семь резервных источников подачи электроэнергии (РИСЭ) суммарной мощностью 0,6 МВт установлены для дежурства в населенных пунктах, которые находятся в зоне риска подтопления во время прохождения весеннего паводка. Всего для электроснабжения в случае необходимости подготовлены 52 РИСЭ суммарной мощностью около 1,5 МВт.

Для оперативного реагирования на возможные последствия паводка в готовности находятся 44 бригады «Рязаньэнерго»: 185 энергетиков и 112 единиц спецтехники и три плавсредства для доставки персонала в затопляемые участки. Ведется непрерывный мониторинг метеобстановки.