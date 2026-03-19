Доля фальсификата в детском питании в Рязанской области сократилась в четыре раза

Контроль качества товаров, поставляемых в учреждения социальной сферы, осуществляет главное управление ветеринарии региона, которое курирует Александр Шаститко. По его словам, мониторинг качества продуктов питания ведется с 2018 года. За этот период доля фальсификата в категории детского питания снизилась с 24% до 6%.

