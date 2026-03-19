Более 100 БПЛА сбили над регионами РФ за ночь, есть жертвы

138 украинских беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 19 марта. 40 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 35 — над Крымом, 28 — над Ставропольским краем, 8 — над Курской областью, 2 — над Ростовской областью, 18 — над Азовским морем, 7 — над Черным. По данным властей, при атаке на Севастополь погиб мужчина. Пострадали два человека.

Более 100 БПЛА сбили над регионами РФ за ночь, есть жертвы. Об этом сообщает Минобороны.

138 украинских беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 19 марта. 40 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 35 — над Крымом, 28 — над Ставропольским краем, 8 — над Курской областью, 2 — над Ростовской областью, 18 — над Азовским морем, 7 — над Черным.

По данным властей, при атаке на Севастополь погиб мужчина. Пострадали два человека.