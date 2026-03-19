13-летняя девочка попала под колеса «Нивы» в Рязанской области
ДТП произошло 18 марта на 23-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». 33-летний житель Старожиловского района, управляя автомобилем «Нива» наехал на 13-летнюю местную жительницу. Подростка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
13-летняя девочка попала под колеса «Нивы» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 18 марта на 23-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». 33-летний житель Старожиловского района, управляя автомобилем «Нива» наехал на 13-летнюю местную жительницу.
Подростка госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.