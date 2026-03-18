Жителя Рязанской области оштрафовали за пропаганду нацизма в Ярославле

Шестерых человек из Москвы, Московской, Рязанской, Костромской и Нижегородской областей оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики на концерте в Ярославле. Об этом сообщает УМВД по области. Отмечается, что на мероприятии в Ярославле задержаны 20 человек, у которых обнаружены нацистские татуировки и символы. В отношении шестерых из них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ, которая касается публичной демонстрации нацистской символики.

По информации УМВД, несколько дней назад в одном из клубов Дзержинского района Ярославля полицейские пресекли проведение мероприятия, среди участников которого находились лица с экстремистскими взглядами. Оперативники проверили около 148 человек, в результате чего шестерых граждан, включая жителей Рязанской области, задержали за демонстрацию запрещенной символики. Суд вынес постановления о наложении штрафов на нарушителей.