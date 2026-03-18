Жителя Рязанской области обвинили в неуплате алиментов на сумму 547 тысяч рублей
Прокурор Захаровского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ, не уплатив средства на содержание своего несовершеннолетнего сына без уважительных причин. Согласно решению суда, обвиняемый игнорировал данные требования. За это он уже привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП. На данный момент общая задолженность по алиментам составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что уголовное дело направили в Михайловский районный суд Рязанской области для дальнейшего рассмотрения.
Об этом сообщила пресс-службе регионального ведомства.
Мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ, не уплатив средства на содержание своего несовершеннолетнего сына без уважительных причин.
Согласно решению суда, обвиняемый игнорировал данные требования. За это он уже привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП. На данный момент общая задолженность по алиментам составляет 547 тысяч рублей.
Отмечается, что уголовное дело направили в Михайловский районный суд Рязанской области для дальнейшего рассмотрения.