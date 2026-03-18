За ночь над регионами РФ сбили 85 БПЛА, есть погибший. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 18 марта над регионами РФ уничтожено 85 беспилотников, 42 — над территорией Краснодарского края, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над акваторией Азовского моря, по 5 — над Брянской областью и Крымом, 4 — над Адыгеей, 3 — над территорией Ленинградской области, по 2 — над Воронежской и Астраханской областями, по 1- над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.

В Краснодарском крае беспилотники ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. По данным губернатора региона, погиб один человек. Всего пострадали три дома.