ВТБ профинансирует строительство складского комплекса на 5,9 млрд рублей

ВТБ поддержит строительство складского комплекса компании «СК «Приморье» на территории опережающего развития «Приморье». Банк предоставит финансирование в объеме 5,9 млрд рублей сроком на 7 лет для реализации 1 и 2 очередей проекта.

ВТБ поддержит строительство складского комплекса компании «СК «Приморье» на территории опережающего развития «Приморье». Банк предоставит финансирование в объеме 5,9 млрд рублей сроком на 7 лет для реализации 1 и 2 очередей проекта.

Площадь складского комплекса составит 213 тыс. квадратных метров, общий объем инвестиций в проект — порядка 15 млрд рублей. Строительство будет вестись в пять очередей по 2032 год. На первом этапе в 2026 году будет введен в эксплуатацию логистический центр одного из федеральных маркетплейсов площадью 97 тыс. квадратных метров.

«ВТБ системно поддерживает проекты по расширению логистических мощностей, модернизации инфраструктуры на Дальнем Востоке. Строительство крупного складского комплекса «СК «Приморье» будет содействовать развитию городской экономики, позволит увеличить ассортимент и доступность товаров для дальневосточных потребителей. Использование льготных правовых режимов повышает экономическую эффективность подобных проектов, мы готовы поддерживать клиентов в их реализации», — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Он добавил, что банк исторически обладает сильными компетенциями по работе с инструментами господдержки. Поэтому ВТБ выбирает каждый третий резидент преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики.

«Благодарим ВТБ за поддержку в реализации этого важного проекта. До конца 2026 года планируем ввести в эксплуатацию крупнейший для нашего арендатора логистический центр на Дальнем Востоке. Мы видим высокий спрос на качественные объекты со стороны федеральных розничных сетей, расширяющих свое присутствие в регионе. Поэтому на следующем этапе планируем вдвое увеличить площадь нашего складского комплекса в Приморье», — отметил генеральный директор «СК «Приморье» Оганес Акопян.