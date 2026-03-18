В рязанском сквере начали санитарную обрезку деревьев

Она проводится в сквере на улице Горького. Как объяснили в мэрии, санитарная обрезка помогает оздоровить растения: она предполагает удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также тех, что направлены внутрь кроны или расположены слишком близко друг к другу. «Кроме того, устраняются порослевые и волчковые побеги. Особое внимание уделяется побегам, отходящим от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (за исключением пирамидальных форм): их удаляют, чтобы избежать обламывания и появления ран на стволе», — говорится в сообщении.

В сквере на улице Горького специалисты МБУ «Управление по делам территорий» начали санитарную обрезку деревьев. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как объяснили в мэрии, санитарная обрезка помогает оздоровить растения: она предполагает удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также тех, что направлены внутрь кроны или расположены слишком близко друг к другу.

«Кроме того, устраняются порослевые и волчковые побеги. Особое внимание уделяется побегам, отходящим от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (за исключением пирамидальных форм): их удаляют, чтобы избежать обламывания и появления ран на стволе», — говорится в сообщении.