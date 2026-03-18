В Рязанской области выявили 65 нарушений при ввозе подкарантинной продукции

С начала 2026 года Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям выдал 65 предупреждений предпринимателям, которые нарушили правила ввоза подкарантинной продукции в Рязанскую область. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ходе проверок выяснили, что многие предприниматели не уведомили о доставке подкарантинной продукции и не погасили карантинные сертификаты в установленный срок. Это касается, например, зерна ячменя, для которого были выданы сертификаты, но информация о его доставке не поступила в нужную службу.

Согласно правилам, предприниматели обязаны сообщать о доставке подкарантинной продукции и погашать сертификаты в течение одного дня после доставки. Отмечается, что это нужно для предотвращения распространения вредных организмов и обеспечения безопасности сельского хозяйства.