В Рязанской области с начала года построили 1559 квартир

В Рязанской области в январе-феврале 2026 года построили 1559 квартир общей площадью 124,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Рязаньстат. По данным ведомства, 56% общего объема введенного жилья пришлось на городскую местность, еще 44% — на сельскую.

За два месяца в регионе возвели три многоквартирных дома. Кроме того, жители за счет собственных и заемных средств построили 553 дома общей площадью 67,8 тысячи квадратных метров. На участках для садоводства было построено 93 дома общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров.

Лидерами по вводу жилья стали Рязань, где ввели 61,6 тысячи квадратных метров, Рязанский округ — 34,1 тысячи квадратных метров, Спасский округ — 4,8 тысячи квадратных метров и Касимовский округ — 4,1 тысячи квадратных метров.