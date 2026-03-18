В Рязанской области пьяный мужчина хотел ножом и вилкой убить дочь и соседку

36-летняя женщина рассказала полицейским, что пьяный отец угрожал убить ее и 49-летнюю соседку. Участковые прибыли на место и забрали 67-летнего мужчину в отдел. Ранее его судили за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. В тюрьме мужчина провел более восьми лет и освободился меньше года назад. По предварительной информации полицейских, мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. Он устроил дома застолье. Дочь указала отцу, что он много употребляет алкогольных напитков. Гостья поддержала. В это время хозяин дома ел. Злоумышленник с ножом и вилкой в руках пригрозил убить женщин.

В селе Гавриловское Спасского района пьяный мужчина хотел ножом и вилкой убить дочь и соседку. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

36-летняя женщина рассказала полицейским, что пьяный отец угрожал убить ее и 49-летнюю соседку. Участковые прибыли на место и забрали 67-летнего мужчину в отдел. Ранее его судили за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. В тюрьме мужчина провел более восьми лет и освободился меньше года назад.

Они выбежали из дома.

Возбуждены уголовные дела по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.