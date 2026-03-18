В Рязанской области повысится стоимость захоронения ТКО

В Рязанской области повысится стоимость захоронения твердых коммунальных отходов. Постановление Региональной энергетической комиссии опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». Новые предельные тарифы установили для АО «Рязанский промышленно-экологический комплекс». В 2026 году стоимость не изменится и составит 504,43 рубля за одну тонну. С 1 июля 2027 цена увеличится до 598,99 рублей. При этом с начала 2028 года стоимость уменьшится до 588,99 рублей.

В Рязанской области повысится стоимость захоронения твердых коммунальных отходов. Постановление Региональной энергетической комиссии опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Новые предельные тарифы установили для АО «Рязанский промышленно-экологический комплекс». В 2026 году стоимость не изменится и составит 504,43 рубля за одну тонну. С 1 июля 2027 цена увеличится до 598,99 рублей. При этом с начала 2028 года стоимость уменьшится до 588,99 рублей.

Отмечается, что тарифы будут действовать до 31 декабря 2028 года.

Постановление уже вступило в силу.

Согласно документу, ежегодно «Рязанский промышленно-экологический комплекс» планирует размещать отходы массой по 382 тысячи 398 тонн.

Ранее стало известно об увеличении тарифов на захоронение токсичного мусора.

Напомним, в 2026 году в Рязанской области намерены завершить строительство четырех полигонов и пяти мусоросортировочных станций.