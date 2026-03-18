В Рязанской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков капремонта домов

Проверка надзорного органа показала, что в установленный срок подрядчик не завершил капремонт крыш многоквартирных жилых домов в селах Дмитриево и Подлипки Касимовского округа. Работы заказчиком не были приняты. На юрлицо завели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ. Подрядчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Касимовском округе оштрафовали подрядчика за срыв сроков капремонта домов. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Проверка надзорного органа показала, что в установленный срок подрядчик не завершил капремонт крыш многоквартирных жилых домов в селах Дмитриево и Подлипки Касимовского округа. Работы заказчиком не были приняты.

На юрлицо завели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ. Подрядчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.