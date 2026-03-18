В Рязанской области объявили поиски 16-летней Яны Кулешовой
Отмечается, что она пропала в Новомосковске Тульской области, с 11 марта ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться в Рязанской области.
В Рязанской области объявили поиски 16-летней Яны Кулешовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ПСО «ЛизаАлерт»
Отмечается, что она пропала в Новомосковске Тульской области, с 11 марта ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться в Рязанской области.
Инфорг: Малина (Ольга)