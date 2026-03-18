В Рязанской области мужчину осудят за хранение наркотиков

По версии следствия, в сентябре 2025 года 60-летний рязанец собрал дико произрастающее растение конопля, из которого впоследствии изготовил каннабис общей массой более 110 грамм. Марихуану обвиняемый стал хранить у себя дома в селе Дядьково. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

