В Рязанской области мужчина обокрал спящую сожительницу ради покупки алкоголя

Инцидент произошел в Михайловском районе. 36-летняя местная жительница проснулась и заметила, что у нее пропала золотая сережка. Также дома не оказалось ее 34-летнего сожителя. Выяснилось, что накануне пропажи пара выпивала. Мужчине захотелось еще алкоголя. Он снял сережку со спящей возлюбленной, продал ее случайному знакомому, купил спиртное и пошел в гости. Отмечается, что мужчина уже был судим за серию краж из магазинов. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина обокрал спящую сожительницу ради покупки алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Михайловском районе. 36-летняя местная жительница проснулась и заметила, что у нее пропала золотая сережка. Также дома не оказалось ее 34-летнего сожителя.

Выяснилось, что накануне пропажи пара выпивала. Мужчине захотелось еще алкоголя. Он снял сережку со спящей возлюбленной, продал ее случайному знакомому, купил спиртное и пошел в гости.

Отмечается, что мужчина уже был судим за серию краж из магазинов.

Возбуждено уголовное дело.