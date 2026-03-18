В Рязани женщина фиктивно прописала в квартире группу мигрантов

Полицейские выяснили, что натурализованная гражданка РФ использовала квартиру в доме на улице 4-я Линия для временной регистрации мигрантов. К женщине через знакомых обращались иностранцы, чтобы она за деньги подавала в МФЦ необходимые документы. Сотрудники полиции установили, что злоумышленница помогла незаконно легализоваться 6 приезжим из страны Средней Азии в возрасте от 43 до 46 лет. На женщину завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани 34-летняя неработающая уроженка одной из стран Средней Азии фиктивно прописала в квартире 6 мигрантов.

