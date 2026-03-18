В Рязани толпа подростков «сорвала» дверь в многоэтажку и включила пожарную сигнализацию

Инцидент произошел в доме № 16 на улице Островского с 13 на 14 марта. По словам местных жителей, около 3 часов ночи у дома собралась толпа подростков. «Сорвали дверь и вошли в дом. Ходили по этажам и включили пожарную сигнализацию», — отметили в сообщении.

В Рязани толпа подростков «сорвала» дверь в многоэтажку и включила пожарную сигнализацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

