В Рязани провели первые лазерные операции по коррекции зрения

В Рязани, на базе областной клинической больницы имени Семашко, начал работу Центр рефракционной хирургии. Здесь уже выполнили первые восемь операций по коррекции зрения — все прошли успешно, без осложнений, сообщил министр здравоохранения Александр Пшенников на заседании регправительства 18 марта. Центр оснастили современным оборудованием — операционным, диагностическим и лазерным. По словам губернатора Павла Малкова, число подобных комплексов в России «можно пересчитать по пальцам одной руки». Специалисты прошли специальное обучение, а вся деятельность центра курируется федеральными экспертами.

В 2025 году учреждение получило лицензию. С тех пор врачи осмотрели более двух тысяч пациентов и отобрали тех, кому показана лазерная коррекция. Первые операции прошли в субботу, каждая операция занимала от 15 до 30 минут, сообщил министр Пшенников.

Павел Малков сообщил, что услуга будет платной, но значительно доступнее, чем в столичных клиниках.